Durante la corsa di oggi alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, un ciclista ha lanciato una fuga importante, riuscendo a mantenere un margine considerevole fino a un certo punto. Il gruppo principale, guidato da un altro team, ha iniziato a ridurre il distacco e ora si trova a circa due minuti e trentasette secondi dal battistrada. Tra le asperità della gara, si aspetta l’arrivo del Col de Haussire, una salita chiave prima del finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:21 Il vantaggio del gruppo di testa scende a 2’37”. 12:18 La prossima asperità da affrontare sarà il Col de Haussire (3.9 km al 6.8% di pendenza media) 12:17 Sono statti già percorsi i primi cento chilometri. 12:15 L’azione combinata di Decathlon CMA CGM Team e UAE Team Emirates-XRG sortisce i frutti sperati. Pogacar e Seixas iniziano a recuperare terreno. 12:12 Il gruppo di testa è arrivato a Bastogne. 12:09 Il gruppo con Tadej Pogacar torna sotto e recupera oltre quaranta secondi. Il ritardo, al momento, è di 3’15”. 12:06 Si continua a viaggiare su andature elevate. La velocità media dopo le prime due ore è di 45,1 kmh.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Evenepoel semina il panico con la fuga bidone, ma il gruppo Pogacar inizia la rimonta

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