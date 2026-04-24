Liegi-Bastogne-Liegi 2026 | che show tra Pogacar Evenepoel e Seixas

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento della stagione, si prospetta come un evento ricco di emozioni. Alla partenza ci saranno alcuni dei nomi più noti del ciclismo internazionale, pronti a sfidarsi sui percorsi della 112ª edizione. La corsa si svolgerà su strade che attraversano le Ardenne, con i corridori che affronteranno salite e tratti impegnativi. L'attenzione è rivolta ai principali favoriti, tra cui alcuni dei più forti specializzati nelle classiche di un giorno.

Quarta Classica Monumento della stagione. Sarà spettacolo assicurato alla Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, giunta all’edizione numero 112. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti ed italiani. PERCORSO. L’inizio, teoricamente, non dovrebbe creare particolari ostacoli al gruppo, i quali affronteranno le prime asperità con le Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%) e Col de Haussire (3,9 km al 6,8%). La chiave di volta sarà con l’uscita da Vielsam, che sarà il preludio degli ultimi 90 chilometri, contrassegnati da ben 9 côte, molte di queste da affrontare a distanza ravvicinata. La prima sarà la Côte de Wanne (3600 metri al 5,1%), susseguita dalla Côte de Stockeu (1000 metri al 12,5%) oltre che dalla Côte de la Haute-Levée (2200 metri al 7,5%), situata a 80 km dal traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: che show tra Pogacar, Evenepoel e Seixas

PERCORSO E FAVORITI LIEGI-BASTOGNE-LIEGI / POGACAR vs SEIXAS vs EVENEPOEL!

Video PERCORSO E FAVORITI LIEGI-BASTOGNE-LIEGI / POGACAR vs SEIXAS vs EVENEPOEL!?

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