A pochi giorni dalla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Remco Evenepoel si presenta come uno dei favoriti in una gara che già ha vinto nel 2022 e nel 2023. Dopo la vittoria all’Amstel Gold Race di quest’anno, il ciclista belga si prepara a sfidare i principali avversari, tra cui uno dei nomi più attesi, Tadej Pogacar. Ha inoltre commentato la giovane età di un avversario, considerandolo ancora troppo inesperto per competere al massimo livello.

Roma, 25 aprile 2026 - A caccia del tris dopo i successi del 2022 e del 2023, tra i primi che l'hanno consacrato nel ciclismo dei grandi: forte della vittoria della Amstel Gold Race 2026, Remco Evenepoel sogna di imporsi domani alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Le dichiarazioni di Evenepoel. Intercettato dai microfoni di Sporza, il belga mostra tutta la fiducia del caso e non solo per il successo nella gara che quasi una settimana fa aveva aperto il Trittico delle Ardenne. "Ho più fiducia e una condizione migliore rispetto allo scorso anno. Penso di poter tenere di più. Bisognerà esser pronti appena la corsa si infiamma e servirà avere delle gambe fresche".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Evenepoel: "Me la gioco con Pogacar. Seixas? Troppo giovane"

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