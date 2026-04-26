LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | cala il margine della maxi-fuga con Evenepoel ma la situazione di Pogacar resta difficile

Durante la corsa Liegi-Bastogne-Liegi del 2026, il margine della fuga principale si è ridotto, mentre la situazione di alcuni favoriti rimane complicata. In testa alla fuga, il ciclista della Ineos De Plus ha offerto supporto a Nico Denz, che si trovava in testa alla corsa. La gara prosegue con diversi cambiamenti di ritmo e tentativi di allungo tra i corridori in fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 In cima alla fuga il corridore della Ineos De Plus dà man forte a Nico Denz. Il belga tira per il compagno di squadra Egan Bernal, che con il secondo posto in classifica generale al Tour of the Alps ha dimostrato di avere una buonissima gamba. 12.48 Comincia la Col de la Haussire. Un’asperità lunga 3,9km e con una pendenza media del 7,2%. Vedremo se Pogacar continuerà a far lavorare la squadra o se attaccherà in prima persona. 12.45 Dopo una fase di gran ritmo da parte del gruppo Pogacar, durante il quale il campione sloveno ha recuperato molto terreno sul belga, il massiccio plotone non riesce più a “mangiare terreno” sulla fuga.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: cala il margine della maxi-fuga con Evenepoel, ma la situazione di Pogacar resta difficile Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi-fuga bidone con Evenepoel e 5 italiani! Pogacar sorpreso e distante 3’30”!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:29 I corridori procedono verso la prima difficoltà di giornata, la Côte de Saint-Roch (1 km all’11. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi fuga di oltre cinquanta uomini con Evenepoel. Pogacar deve recuperare 2’30”CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Questa la composizione completa del gruppo di testa: Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Remco... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2026 LIVE; Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Evenepoel semina il panico con la fuga bidone, ma il gruppo Pogacar inizia la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:21 Il vantaggio del gruppo di testa scende a 2'37''. 12:18 La prossima asperità da affrontare sarà il Col de ... oasport.it Liegi Bastogne Liegi, la gara in diretta liveOggi è il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la decana delle Classiche Monumento. 259,5 km con mitici strappi da affrontare: Pogacar cerca il quarto successo nella corsa. A sfidar ... sport.sky.it Dove seguire in TV e Streaming la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 Diretta Rai ed Eurosport/Discovery+ x.com In concomitanza con la prova maschile e femminile della Liegi-Bastogne-Liegi, si corre oggi in Italia il Giro dell’Appennino. Ecco tutti i dettagli della corsa. - facebook.com facebook