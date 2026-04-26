LIVE Italia-Ungheria 9-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | comodo successo azzurro

Nella partita di curling misto disputata ai Mondiali del 2026, l’Italia ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 9-4 contro l’Ungheria. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Nel frattempo, è prevista una prossima sfida tra Italia e Germania alle 19, sempre nel contesto di questa competizione internazionale. La diretta è accessibile tramite un link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.37: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.00 per la terza sfida degli azzurri a Ginevra. A più tardi e buona domenica 11.26: Si chiude qui! Un piccolo brivido in apertura con la mano rubata dagli ungheresi e poi tutto facile per Mosaner e Constantini che conquistano il secondo successo del round robin e si posso preparare per la sfida di questa sera con la Germania 11.24: Non riesce la doppia bocciata di Udvardi-Palancsa e l’Italia ruba la mano al settimo end e mette in ghiaccio la seconda vittoria 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 9-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: comodo successo azzurro Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri per il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; Mondiali Hockey Femminile: Italia-Ungheria oggi in streaming, orario e programma; DIALECT5 – Innovazione didattica nell’educazione motoria per la scuola primaria; Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione a due giornate dalla fine. LIVE Italia-Ungheria 9-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: comodo successo azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.26: Si chiude qui! Un piccolo brivido in ... oasport.it Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingDopo aver esordito contro la Cechia, l'Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio ... oasport.it Trofeo Delle Aquile 2026 Lignano Sabbiadoro 23/26 Aprile 2026 Round Robin Italia/Ungheria/Estonia/Croazia Il nostro Antonio vince il primo incontro contro il campione estone ed è pronto x affrontare gli altri campioni nazionali. FORZA ANTONIO !! Sempre a - facebook.com facebook LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello - x.com