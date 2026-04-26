LIVE Italia-Ungheria 9-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | comodo successo azzurro

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di curling misto disputata ai Mondiali del 2026, l’Italia ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 9-4 contro l’Ungheria. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Nel frattempo, è prevista una prossima sfida tra Italia e Germania alle 19, sempre nel contesto di questa competizione internazionale. La diretta è accessibile tramite un link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.37: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.00 per la terza sfida degli azzurri a Ginevra. A più tardi e buona domenica 11.26: Si chiude qui! Un piccolo brivido in apertura con la mano rubata dagli ungheresi e poi tutto facile per Mosaner e Constantini che conquistano il secondo successo del round robin e si posso preparare per la sfida di questa sera con la Germania 11.24: Non riesce la doppia bocciata di Udvardi-Palancsa e l’Italia ruba la mano al settimo end e mette in ghiaccio la seconda vittoria 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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