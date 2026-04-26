LIVE Italia-Ungheria 4-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | doppio punto magiaro nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Ungheria nel torneo di curling misto valida per i Mondiali 2026, si è registrato un doppio punto per la squadra magiara nel terzo end. La partita è stata trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Nella stessa giornata, si svolge anche l’incontro tra Italia e Germania, con inizio previsto alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.42: Stone ungherese a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.37: Bene la doppia bocciata di Constantini, Udvardi-Palancsa piazza la seconda stone a punto e l’Ungheria accorcia le distanze con un doppio punto nel terzo end: 4-3 10.35: Domo Tre le stone ungheresi a punto quando mancano gli ultimi due tiri del terzo end 10.29: Una stone ungherese a punto ma tante nella casa in fila indiana dopo 4 tiri del terzo end 10.25: Non altrettanto prevista Udvardi-Palancsa nell’ultimo tiro del secondo end, facile la bocciata di Constantini che piazza anche la quarta stone italiana a punto: 4-1 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 4-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto magiaro nel terzo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 2-3, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: reazione azzurra, doppio punto italiano nel terzo end Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; Women’s Basketball World Cup 2026, Azzurre in fascia 3: martedì il sorteggio a Berlino; Mondiali Hockey Femminile 2026: Italia sconfitta dall’Ungheria, sfuma la promozione; In Europa aumentano gli acquisti di e-book ed audiolibri. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri per il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.09: La doppia bocciata di a Mosaner piazza ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiaditeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Trofeo Delle Aquile 2026 Lignano Sabbiadoro 23/26 Aprile 2026 Round Robin Italia/Ungheria/Estonia/Croazia Il nostro Antonio vince il primo incontro contro il campione estone ed è pronto x affrontare gli altri campioni nazionali. FORZA ANTONIO !! Sempre a - facebook.com facebook LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello - x.com