LIVE Italia-Estonia 3-0 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata da tre punti per gli azzurri nel primo end

L’Italia ha battuto l’Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi. Gli azzurri sono partiti forte nel primo end, conquistando tre punti con una mano rubata. La partita si sta svolgendo in diretta e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa. Ora si attende il prossimo aggiornamento per vedere come si svilupperà il match.

14:51 Sbagliata stavolta la bocciata di Lill. Ad un tiro dal termine dell'end ci sono due pietre azzurre a punto. 14:49 Giocate magistrali di un ritrovato Amos Mosaner. Arriva la bocciata violentissima di Lill, che smuove granito ma per ora il punto è sempre italiano. 14:47 Subito un errore di Kaldvee, che non riesce a piazzare il freeze lasciando il sasso italiano a punto. 14:45 In virtù della mano rubata il martello resta agli estoni. SECONDO END 14:43 MANO RUBATA DA 3 PUNTI! Non va neppure il tentativo di bocciata dell'estone.

