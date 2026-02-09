LIVE Italia-Usa 6-4 Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA | doppio punto americano nel penultimo end

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il curling misto tra Italia e Stati Uniti si avvia verso il finale con un punteggio di 6-4 per gli italiani. Nel penultimo end, gli americani riescono a segnare un doppio punto, complicando la partita per l’Italia. Mosaner sbaglia un tiro importante e permette agli avversari di avvicinarsi, con due pietre americane che si sistemano a punto a due turni dalla fine. La tensione cresce, e i tifosi sperano in un colpo di scena negli ultimi tiri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Sbaglia Mosaner! Ci sono due stone statunitensi a punto quando mancano due tiri alla fine 11.27: Un punto azzurro dopo 4 tiri del penultimo end 11.22: La bocciata di Thisse regala il doppio punto agli statunitensi: 6-4 con il power play 11.18: Una stone statunitense a punto quando mancano gli ultimi due tiri del sesto end 11.13: Punto azzurro dopo 4 tiri del sesto end 11.10: STEFANIAAAAAAAAAAAAA! Che bocciata tripla! Toglie tutte le stone statunitensi dalla casa e mette a segno ben 4 punti per l'Italia! Questa è la versione della coppia italiana che ci piace!

