LIVE Italia-Germania 3-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | Spiller sbaglia nel settimo end mano rubata dai tedeschi

Durante la partita tra Italia e Germania nel mondiale di curling 2026, il punteggio attuale è di 3-4 a favore dei tedeschi. Nel settimo end, un errore di Spiller ha portato i tedeschi a rubare una mano, migliorando la loro posizione. In precedenza, un tentativo di Kapp di un hit and roll si è concluso con la stone italiana lontana dal centro e la battente che si è fermata alle spalle della pietra avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Riesce male l’hit and roll per Kapp con la rossa che resta in casa sul lato sinistro e la battente che finisce alle spalle della stone italiana a destra 18.59 Hit and roll per Mosaner che boccia la gialla al centro della casa e si sposta leggermente verso il lato destro. 18.59 Kapp boccia la guardia italiana che per poco non prende la gialla posta sull’estrema sinistra della casa. 18.57 Boccia ancora Messenzhel con la battente che fa un ricciolo finale che le consente di rimanere in casa. Arman posiziona un’altra stone a punto alle spalle della guardia. 18.56 Messenzhel boccia ma non controlla la battente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Spiller sbaglia nel settimo end, mano rubata dai tedeschi Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 3-3, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dai tedeschi Leggi anche: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, tedeschi con il martello nel primo end Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Germania 3 4 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmi; Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com