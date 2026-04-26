LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA | tanti italiani protagonisti

Benvenuti alla diretta del Giro dell’Appennino 2026. La corsa si svolge lungo le strade dell’Appennino, con numerosi ciclisti italiani che partecipano alla competizione. La gara è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link fornito. La manifestazione coinvolge diversi team e atleti che si sfidano su un percorso che attraversa diverse località della regione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2026. 87esima edizione della classica ligure con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova dopo 196.8 chilometri di saliscendi. Nessuna compagine World Tour al via, con quattro Professional e 13 Continental che proveranno a mettersi in mostra con numerosi giovani italiani a caccia di un risultato di prestigio. Appuntamento alle 11.00 con la partenza ufficiale. Partenza in lieve discesa che porterà il gruppo verso Valle Scrivia. Dopo 50 km la prima vera salita, ovvero il Passo della Castagnola (3 km al 5.1% di pendenza media) al termine della quale si scenderà verso Gavi, località dalla quale si riprenderà la strada percorsa in precedenza chiudendo un mini circuito in quel di Borgo Fornari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: tanti italiani protagonisti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti in gruppo LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti attacchi, non va via la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: tanti italiani protagonisti; Ma che Liegi? E' la settimana del Giro dell'Appennino: Telenord in diretta, l'anteprima; Domenica rischio caos a Genova: chiusure e divieti per Giro dell'Appennino, Fiera di Santa Zita e Genoa-Como; Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Attesa per la classica ligure. LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: tanti italiani protagonistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del Giro dell'Appennino 2026. 87esima edizione della classica ligure ... oasport.it Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Attesa per la classica ligureSi apre oggi l'edizione numero 87 del Giro dell'Appennino. La classica italiana cambia nuovamente collocazione e verrà disputata nella giornata di ... oasport.it Battista Marchesi di Sedrina, noto per i suoi record in giro per il mondo, ha festeggiato così il compleanno. Partenza a mezzanotte e arrivo dopo venti ore. x.com Oggi giro nella mia Amata Garfagnana..Mi sono divertito nel fare un po' di sterrato per arrivare a Campocatino (panino con pecorino) da Roggio ...e rientrando uno sguardo e qualche pensiero al lago di Vagli ...per fermarmi a Castelnuovo Garfagnana per il 2o - facebook.com facebook