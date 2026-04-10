LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tanti scatti in gruppo

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 e la corsa è in diretta. La carovana ha superato il secondo GPM della giornata, mentre si attendono aggiornamenti sulla possibilità di ulteriori scatti in gruppo. Tra i corridori, si sono verificati diversi tentativi di fuga, ma al momento non sono stati confermati nuovi tentativi. La gara prosegue con un ritmo sostenuto e numerosi spunti di azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Da capire se ripartiranno gli scatti. La carovana ha scollinato sul secondo GPM di giornata. 13.45 Il transalpino sta viaggiando in solitaria e il gruppo gestisce la situazione ad un minuto di ritardo. 13.41 Veistroffer ha 1? di margine sul plotone. 13.38 A breve la seconda salita di giornata, Azurki (5.7 km al 7.7%). 13.35 Al comando resta il solo Veistroffer. 13.33 Il gruppo al momento sembra non accelerare. 13.30 Si muove anche Reuben Thompson (Lotto Intermarché). 13.28 Subito il primo GPM di giornata per i corridori, Elkorrieta (2.2 km al 6.6%). 13.25 Si muove da dietro lo spagnolo Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti in gruppo Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continuano gli scatti LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti attacchi, non va via la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei ... oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com