LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA | nove uomini al comando un minuto e mezzo sul gruppo
Alle 13:50, il gruppo procede in una discesa rapida, riducendo il distacco rispetto ai nove uomini in fuga, che si trovano a un minuto e mezzo di vantaggio. La corsa si mantiene intensa mentre il plotone si avvicina ai fuggitivi. La gara del Giro dell’Appennino 2026 prosegue con i corridori impegnati in un ritmo sostenuto, in attesa degli sviluppi nelle fasi successive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Continua la veloce discesa con il gruppo che rosicchia costantemente secondi ai fuggitivi. 13:46 Superato metà del percorso previsto quest’oggi. Scollinato anche il Passo dei Giovi, ora una discesa di circa 15 km che porterà il gruppo a Pontedecimo. 13:43 Alza il ritmo il Team Polti VisitMalta, che ha in Thomas Pesenti uno dei favoriti di giornata. 13:40 Sempre al comando Andrea Guerra (Beltrami TSA Tre Colli), Filippo Agostinacchio (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Biehl (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andrea De Trotto (Gragnano Sporting Club), Lorenzo Ginestra (Swatt Club), Marco Fermanelli (Vega – Vitalcare – Dynatex), Maximillien Juillard (Vèlo Club Villefranche Beaujolais), Guillaume Bagou ed Elia Blum (Elite Fondations Cycling Team).🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: nove uomini al comando con 2 minuti sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Giro dell’Appennino.
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