Alle ore 13:03, la corsa del Giro dell’Appennino 2026 prosegue con nove corridori in testa, distanziati di due minuti dal gruppo principale. La gara è in svolgimento e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi del percorso. La situazione attuale vede un gruppo di attaccanti che cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Giro dell’Appennino. Corsa iniziata da un’ora e 45 minuti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2026. 87esima edizione della classica ligure con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova dopo 196.8 chilometri di saliscendi. Nessuna compagine World Tour al via, con quattro Professional e 13 Continental che proveranno a mettersi in mostra con numerosi giovani italiani a caccia di un risultato di prestigio. Appuntamento alle 11.00 con la partenza ufficiale. Partenza in lieve discesa che porterà il gruppo verso Valle Scrivia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: nove uomini al comando con 2 minuti sul gruppo

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