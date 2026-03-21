LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | nove uomini al comando sette italiani in fuga

A circa 270 chilometri dal traguardo, nove uomini sono in testa durante la Milano-Sanremo 2026 mentre sette ciclisti italiani sono in fuga. La corsa prosegue con condizioni meteorologiche tranquille, cielo nuvoloso e una temperatura moderata, senza vento forte. Gli atleti continuano a mantenere il ritmo in questa fase della gara, con i corridori che si avvicinano al finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 270 chilometri al traguardo. 10.46 Parlando di condizioni meteorologiche, per ora la situazione è molto tranquilla, cielo nuvoloso con temperatura moderata, non forte vento. 10.44 Vantaggio massimo sui 4? per i fuggitivi, il gruppo ha deciso di non lasciare di più. 10.41 Sempre lui in testa al gruppo, l’ex campione svizzero Silvan Dillier: un gregario di lusso per van der Poel. 10.42 Possiamo concentrarci sul descrivere il percorso: 298 km, non ha subito grossi cambiamenti negli ultimi anni e anche questa volta si partirà da Pavia e non da Milano. I corridori entreranno in Liguria dal Passo del Turchino (5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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