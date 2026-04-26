Alle 14:49, il gruppo di ciclisti ha rallentato dopo aver accelerato durante l’ultima fase della corsa. I sette corridori in fuga continuano a mantenere un vantaggio, mentre il gruppo si avvicina lentamente. La gara si avvia verso le salite più impegnative, con i corridori pronti a affrontare le fasi decisive del Giro dell’Appennino 2026. Gli spettatori osservano attentamente gli sviluppi di questa fase della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Dopo l’accelerata il gruppo torna a concedere qualcosa ai 7 fuggitivi. Vantaggio dei battistrada che si aggira ora intorno ai 50 secondi. 14:45 Siamo a 7 km dal nuovo TV sprint di Campomorone. 14:42 Lo svizzero Blum si è aggiudicato il TV sprint di Pedemonte. 14:38 Anche Marco Fermanelli si è staccato dalla fuga. 14:35 Terzo GPM in cui è transitato in prima posizione Agostinacchio, ma il gruppo si è portato a 30 secondi dagli attaccanti. 14:32 Siamo nel corso della discesa. Il vantaggio dei fuggitivi si è assottigliato calando ad un minuto. 14:28 La media dopo tre ore di corsa è di 41.400 kmh. 14:26 Scollinata Crocetta d’Orero, ora una quindicina di chilometri in discesa con gli attraversamenti di Pedemonte e Campomorone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: il gruppo accelera in vista delle salite decisive

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