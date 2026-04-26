LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA | il gruppo controlla i fuggitivi a 70 km dall’arrivo

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al giro dell’Appennino 2026, a circa 70 chilometri dall’arrivo, il gruppo di testa sta perdendo alcuni corridori. Tra questi, il francese Bagou si stacca dal gruppo principale. La corsa prosegue con il tentativo di mantenere il ritmo e di controllare la fuga dei fuggitivi. La situazione si evolve mentre i ciclisti si avvicinano alle fasi decisive della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:22 Inizia a perdere pezzi il gruppo di testa. Si stacca il francese Bagou. 14:19 Primo tratto di salita più impegnativo con pendenze che superano il 6 ed il 7%. Nell’ultima sezione anche un segmento in contropendenza prima del passaggio sul GPM. 14:16 Siamo a 75 chilometri dal traguardo. Iniziata la salita di Crocetta d’Orero con il gruppo ad 1’40” dai fuggitivi. 14:12 Ascesa di 9 km con una pendenza media del 3.3%. Non la più ardua del giorno, ma contribuirà a mettere fatica nelle gambe dei corridori. 14:09 80 km all’arrivo, 5000 metri all’inizio della salita di Crocetta d’Orero. 14:05 Lorenzo Ginestra si è invece preso il TV sprint di Pontedecimo.🔗 Leggi su Oasport.it

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