Nella settimana dedicata alla corsa ciclistica, il gruppo si è mantenuto compatto mentre si avvicina la fase più importante della tappa con l’ascesa di La Morra. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con dirette che coprono anche gli eventi della corsa di un’altra gara, che prende il via alle 12.45, e di un’altra tappa prevista alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 15.16 Mancano due chilometri al termine della salita. Per il momento non c’è stato nessun attacco nel gruppo che comincia a sgranarsi con la classica selezione da dietro. 15.15 Andatura piuttosto sostenuta in cima al gruppo. Le squadre che si stanno sobbarcando l’onere di tirare il plotone sono al momento la EF e la Jayco Alula di Mauro Schmid. 15.13 Questa salita non è nuova per il grande ciclismo. L’anno scorso infatti l’ascesa di La Morra era presente nel disegno della Gran Piemonte e il primo a passare in cima alla salita fu il fuoriclasse messicano Del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: gruppo nuovamente compatto, inizia la salita decisiva di La Morra!

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