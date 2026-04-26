LIVE Fonseca-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il match di cartello che tutti aspettano

Alle ore attuali, si sta disputando il match tra Rafael Jodar e Joao Fonseca nel terzo turno del torneo ATP Madrid 2026. L'incontro rappresenta un appuntamento di rilievo nel programma odierno e si svolge sul campo principale del torneo. I due tennisti si affrontano per un passaggio agli ottavi di finale, in una sfida che attrae l'attenzione degli appassionati di tennis. La partita è disponibile in diretta streaming e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito.

I due astro nascenti del tennis mondiale si sfidano per la prima volta in un torneo Masters 1000 e lo fanno arrivando da due percorsi diametralmente opposti. Il brasiliano non ha ancora messo piede ufficialmente nei campi in terra battuta della Caja Magica visto il forfait di secondo turno del croato Marin Cilic, ritiratosi prima della partita. Il rampante iberico, fresco semi finalista a Barcellona, ha invece salvato una partita quasi persa contro Jesper De Jong al primo turno, per poi giungere per la prima volta nella giovane carriera a questo punto di una manifestazione di questa caratura. Il tennis spagnolo si attendeva Martin nel ruolo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettano Notizie correlate Leggi anche: ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, 5 settori da seguire: Jodar e Fonseca in rotta di collisione; Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due; ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar; Atp Madrid, i risultati di oggi: Jodar elimina De Minaur. Shelton e Vacherot out. LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon Pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto intrigante di terzo turno ... oasport.it ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-JodarSarà una domenica importante per il tennis italiano in quel di Madrid. Torna in campo Jannik Sinner, che vuole proseguire la sua striscia di imbattibilità ... oasport.it Tennis Channel. . The two youngest men in the top-100 face off tomorrow in Madrid Will Rafael Jodar or Joao Fonseca come out on top #MMOpen - facebook.com facebook #Fonseca vs #Jodar Non vedo l’ora di vedere questa partita domani! Chissà se @LuigiAnsaloni vorrà parlarne con me domani in Foot Fault… Per voi chi vince x.com