LIVE Zverev-Fonseca ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | i giocatori fanno il loro ingresso in campo

Alle 11:07 i tennisti sono entrati in campo per l'inizio della partita. La sfida tra Zverev e Fonseca si svolge sul campo principale del torneo ATP di Montecarlo del 2026. Sono stati registrati i primi movimenti dei giocatori mentre si preparano a iniziare il match. La partita è ora in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:07 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 10:52 La giudice di sedia Aurelie Tourte, francese, sta facendo il suo ingresso in campo. 10:50 In caso di vittoria il classe ’97 si affermerebbe ulteriormente come, al momento, il terzo incomodo più propenso per quanto riguarda il duo Alcaraz-Sinner. 10:48 Il teutonico lo scorso anno uscì al secondo turno in quel di Monte-Carlo. Questa può essere l’opportunità di mettere diversi punti in cascina in ottica ranking ATP. 10:47 Fonseca, parlando sempre nell’ipotesi della vittoria, tornerebbe anche in top 30. 10:45 Qualora il brasiliano dovesse vincere oggi diventerebbe il primo giocatore nato nel 2006 ad ottenere una semifinale in un Masters 1000. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: i giocatori fanno il loro ingresso in campo LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale... Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della ... oasport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook