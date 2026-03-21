Alcaraz ha vinto il match contro Fonseca con i punteggi di 6-4, 6-4 durante l’ATP Miami 2026 in diretta. La partita si è conclusa con la vittoria dello spagnolo, che si prepara a sfidare Sebastian Korda nel prossimo turno. Korda ha battuto Camilo Ugo Carabelli con un risultato di 6-0, 6-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.04 Al prossimo turno dell’ATP Master 1000 di Miami Carlos Alcaraz affronterà Sebastian Korda che ha battuto Camilo Ugo Carabelli per 6-0, 6-3. 3.02 In entrambi i set Alcaraz ha ottenuto il break in apertura difendendolo nel corso del parziale. Nel complesso lo spagnolo ha offerto 3 palle break, 1 nel primo e 2 nel secondo, annullandole tutte. 3.01 La strada intrapresa da Joao Fonseca è quella giusta per arrivare a competere con i migliori. Il brasiliano ha dimostrato di poter giocare a lunghi tratti con il numero 1 del mondo e di avere ancora grandi margini di crescita. Il giocatore sudamericano ha avuto le sue chance in questa partita, non riuscendo però ad essere cinico in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince la prima sfida con il brasiliano

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