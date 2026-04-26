LIVE Fiorentina-Sassuolo le ufficiali | sorpresa Vanoli Balbo in difesa e Gudmundsson centravanti

Alle 12 si gioca al Franchi il match tra Fiorentina e Sassuolo. La formazione viola presenta alcune novità: Vanoli è in panchina e Balbo si sistema in difesa, mentre Gudmundsson sarà il centravanti. La sfida vede i neroverdi di Grosso affrontare la squadra di Vanoli, che cerca punti importanti per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

(4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli, Mandragora, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli. La partita è stata affidata a Livio Marinelli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Cortese e Costanzo e dal quarto uomo Turrini. Nelle sale Var del centro tecnico di Lissone ci saranno Cosso al Var e Guida come Avar. Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1, attivando Zona DAZN. Diretta testuale su Gazzetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Fiorentina-Sassuolo, le ufficiali: sorpresa Vanoli, Balbo in difesa e Gudmundsson centravanti Notizie correlate Leggi anche: Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Runjaic ritrova Davis, Vanoli con Gudmundsson Formazioni ufficiali Fiorentina Sassuolo: le scelte di Vanoli e GrossoNico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche. Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali. Anche Piccoli infortunatoFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it Fiorentina-Sassuolo LIVESegui in diretta Fiorentina-Sassuolo 34a giornata di Serie A ... msn.com La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Sassuolo - facebook.com facebook Dove vedere #Fiorentina- #Sassuolo in tv Dazn o Sky, orario x.com