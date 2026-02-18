Errani e Paolini sono in vantaggio 4-3 contro Zvonareva e Siegemund nel torneo WTA di Dubai 2026. La partita si fa intensa dopo il doppio fallo di Siegemund, che regala un'opportunità decisiva alle avversarie italiane. Zvonareva e Siegemund hanno recuperato un break di svantaggio e ora cercano di ribaltare il punteggio. La tensione cresce a ogni punto, con le due coppie che si sfidano ai livelli più alti. La sfida riprende con un punto chiave sulla palla break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo di Siegemund. Palla break e deciding point. Risponde Paolini. 40-30 Ace esterno della teutonica. 30-30 Diritto incrociato e vincente della nativa di Bologna. 30-15 Larga la volée di diritto incrociato di Errani. 15-15 Largo il diritto incrociato della classe ’88. 15-0 Diritto lungolinea e vincente della tedesca. Serve Siegemund. 4-3 Largo il diritto lungolinea di ”Jas”. 40-40 Rovescio incrociato e vincente di Errani. Deciding point. Risponde Zvonareva. 30-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente di Zvonareva. Due palle break. 30-30 Pallonetto di diritto lungolinea e vincente della classe ’87. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-3, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le avversarie delle azzurre recuperano il break di svantaggio

LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurreErrani e Paolini hanno ottenuto un controbreak immediato contro Zvonareva e Siegemund nel match di WTA Dubai 2026.

LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attivitàErrani e Paolini affrontano Zvonareva, che ha ripreso a giocare dopo un infortunio, rendendo la match più incerto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.