LIVE Errani Paolini-Zvonareva Siegemund 3-1 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | controbreak immediato delle azzurre
Errani e Paolini hanno ottenuto un controbreak immediato contro Zvonareva e Siegemund nel match di WTA Dubai 2026. La causa è stata un’ottima risposta delle italiane, che hanno sfruttato un errore delle avversarie. Sul campo, Errani ha colpito un lungolinea preciso, portando l’italiana a mettere pressione. Paolini ha concluso con un servizio vincente, portando il punteggio a 15-0. La partita è ancora molto combattuta, con le azzurre che cercano di ribaltare la situazione. La sfida continua con grande intensità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lungo il diritto lungolinea della classe ’96. 15-0 Servizio interno vincente della toscana. Paolini al servizio. 3-1 Pallonetto incrociato e vincente con il rovescio di Paolini. 40-40 Altro smash incrociato e vincente della russa. Deciding point. Risponde Paolini. 30-40 Smash incrociato e vincente di Zvonareva. 15-40 Diritto lungolinea vincente della nativa di Bologna. Ci sono tre palle break. 15-30 Servizio interno vincente della teutonica. 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente di ”Jas”. 0-15 Volée di diritto incrociata e vincente di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attivitàErrani e Paolini affrontano Zvonareva, che ha ripreso a giocare dopo un infortunio, rendendo la match più incerto.
LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 0-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: break in avvio della tedesca e della russaErrani e Paolini hanno perso il primo set contro Zvonareva e Siegemund a Dubai, a causa di un break all’inizio del match.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attività; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Eikeri-Jiang, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming; Jasmine Paolini cede alla distanza contro Sakkari e saluta Doha all’esordio.
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingI Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ottavi di finale del tabellone di doppio negli Emirati Arabi ... oasport.it
LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attivitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'ultimo match di doppio in ... oasport.it
Nel tabellone singolare di Dubai si punta ai quarti La coppia Errani/Paolini scende in campo per l'esordio direttamente al 2° turno. Segui il WTA 1000 di Dubai in diretta in chiaro su SuperTennis facebook
ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Doha, Errani e Paolini fuori in semifinale Le azzurre battute da Hsieh/Ostapenko (7-5, 3-6, 10-6) #SkySport #SkyTennis x.com