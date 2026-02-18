Errani e Paolini hanno ottenuto un controbreak immediato contro Zvonareva e Siegemund nel match di WTA Dubai 2026. La causa è stata un’ottima risposta delle italiane, che hanno sfruttato un errore delle avversarie. Sul campo, Errani ha colpito un lungolinea preciso, portando l’italiana a mettere pressione. Paolini ha concluso con un servizio vincente, portando il punteggio a 15-0. La partita è ancora molto combattuta, con le azzurre che cercano di ribaltare la situazione. La sfida continua con grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lungo il diritto lungolinea della classe ’96. 15-0 Servizio interno vincente della toscana. Paolini al servizio. 3-1 Pallonetto incrociato e vincente con il rovescio di Paolini. 40-40 Altro smash incrociato e vincente della russa. Deciding point. Risponde Paolini. 30-40 Smash incrociato e vincente di Zvonareva. 15-40 Diritto lungolinea vincente della nativa di Bologna. Ci sono tre palle break. 15-30 Servizio interno vincente della teutonica. 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente di ”Jas”. 0-15 Volée di diritto incrociata e vincente di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre

