Benvenuti alla diretta di oggi dedicata agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Madrid nel doppio. In campo si affrontano due coppie con alle spalle esperienze olimpiche, alla ricerca dei quarti di finale. Seguiremo in tempo reale le fasi della partita, aggiornando sui punteggi e sui momenti salienti dell’incontro. Restate con noi per tutte le novità di questa giornata di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ottavo di finale del WTA 1000 di doppio a Madrid. Ad incrociare le racchette saranno Jasmine Paolini e Sara Errani che troveranno dall’altra parte della rete Laura Siegemund e Vera Zvonareva. C’è un precedente tra queste due coppie ed è anche abbastanza recente. A febbraio di quest’anno il duo russo-tedesco sconfisse le italiane in due set per 6-4 6-1. Dunque questa potrebbe essere l’opportunità di una rivincita per le teste di serie numero 1 del torneo. Nel rispettivo primo turno le portacolori del bel paese hanno faticato non poco contro Kichenok e Ninomiya.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: olimpioniche a caccia dei quarti

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