LIVE Errani Paolini-Zvonareva Siegemund 4-6 1-6 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | la coppia russo-tedesca strappa il pass per i quarti Prestazione opaca delle azzurre

Errani e Paolini hanno perso contro Zvonareva e Siegemund con due set chiusi 4-6, 1-6, eliminandosi dai quarti di finale a Dubai. La coppia russa-tedesca ha mostrato maggiore solidità in campo, sfruttando al meglio le occasioni decisive. Le italiane, invece, hanno avuto una prestazione deludente, commettendo troppi errori e faticando a trovare ritmo. Durante la partita, le avversarie hanno mantenuto un'ottima percentuale di prime palle, contribuendo alla loro vittoria. La sconfitta di Errani e Paolini chiude un torneo difficile per le azzurre.

15:02 Le azzurre realizzano il 72% di prime. Le avversarie il 69%. Discorso diverso per le seconde che vede Paolini ed Errani al 31%. La coppia russo-tedesca è al 53%. 15:00 Vediamo un po' di dati. Nessun ace per le portacolori del bel paese. 2 Per Siegemund e Zvonareva. 6-4 6-1 Schiaffo al volo di rovescio incrociato vincente di Siegemund. Le coppia russo-tedesca strappa il pass per i quarti aggiudicandosi il match in due set. 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Paolini. Deciding point. Risponde Zvonareva. 30-40 Diritto lungolinea vincente della classe '87.