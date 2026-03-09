LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | olimpioniche a caccia dei quarti

Oggi si svolge il match di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra la coppia italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini e le tenniste cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan. La partita si gioca in diretta e i fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. L’incontro coinvolge atlete olimpiche in cerca di un passaggio ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le cinesi Xu Yifan/Yang Zhaoxuan. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il duo vincente dell'incontro che ai quarti di finale troverà la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic. Le campionesse olimpiche arrivano al 1000 californiano alla ricerca del primo acuto stagionale. Le azzurre si sono infatti fermate a sorpresa al secondo turno degli Australian Open, per poi cedere nelle semifinali di Doha ed agli ottavi di Dubai.