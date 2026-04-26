LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva WTA Madrid 2026 in DIRETTA | a breve l’ingresso in campo delle azzurre

In attesa dell’inizio delle partite, le atlete italiane sono pronte a scendere in campo per le gare di doppio femminile nel torneo di Madrid. La partita tra Errani e Paolini contro le tenniste tedesche si avvicina, mentre le altre sfide in programma includono incontri di singolare tra Sinner e Moller e Musetti e Griekspoor. Le partite si svolgono nel rispetto del calendario ufficiale, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito della manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 12:55 È appena terminato il match tra Sierra e Sonmez. L’argentina con lo score finale di 0-6 6-2 6-3 si aggiudica l’incontro. A breve scenderanno in campo le portacolori del bel pese opposte a SiegemundZvonareva. 12:09 L’argentina conquista il secondo parziale con lo score di 6-2. Dunque si andrà al terzo e decisivo set. 11:35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! C’è stata una lieve modifica per quanto riguarda la partita delle azzurre. Non si terrà più sul Campo 5, ma sul 4. Allo stesso orario già reso noto (non prima delle 13).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: a breve l’ingresso in campo delle azzurre Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Sierra-Sonmez vanno al terzo. A seguire e non prima delle 13 le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: bagel di Sonmez su Sierra che si aggiudica il primo set. A seguire le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook