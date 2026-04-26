LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 6-4 4-6 6-10 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la coppia russo-tedesca vince in rimonta

Nella partita di doppio tra Errani e Paolini e le avversarie Siegermund e Zvonareva, il risultato finale è stato di 6-4, 4-6, 6-10. La sfida si è svolta durante il torneo di Madrid 2026 e si è conclusa con la vittoria della coppia russo-tedesca in rimonta. Sono stati aggiornati anche gli incontri di singolare con Musetti contro Griekspoor e Sinner contro Moller, con orari di inizio rispettivamente alle 11 e non prima delle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 15:19 Siegemund e Zvonareva hanno vinto il 43% di punti in risposta sulla prima di servizio. Le portacolori del bel paese il 42%. 15:18 Vediamo un po’ di dati. Nessun ace per le azzurre. 1 per il duo russo-tedesco. 4-6 6-4 10-6 Rovescio lungolinea vincente di Siegemund. La coppia russo-tedesca si aggiudica l’incontro. Serve Paolini. 9-6 Servizio interno vincente della tedesca. Ci sono tre match point. 8-6 Palla corta di diritto lungolinea vincente della nativa di Filderstadt. Siegemund al servizio. 7-6 Smash lungolinea vincente della teutonica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-6, 6-10, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca vince in rimonta Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-6, 10-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca vince in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-6, 0-0, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca rimonta e si aggiudica il primo parziale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: ora live SuperTennis; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-6, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: si va al match tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 40-30 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook