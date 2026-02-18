LIVE Errani Paolini-Zvonareva Siegemund 4-6 0-0 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | la coppia russo-tedesca rimonta e si aggiudica il primo parziale
Errani e Paolini hanno perso il primo set contro Zvonareva e Siegemund a Dubai, ma stanno cercando di recuperare. La partita si sta giocando sotto il sole caldo, con alcune difficoltà nelle battute iniziali. La coppia russa-tedesca ha rimontato uno svantaggio di 4-6 e ora cerca di conquistare il secondo set. Entrambe le squadre si scambiano colpi intensi e veloci, tentando di controllare il ritmo dello scambio. La tensione cresce con ogni punto e i tifosi seguono la sfida con attenzione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il rovescio incrociato di ”Jas” che colpisce male con la racchetta. Serve Errani in questo inizio di secondo set. 6-4 Largo il pallonetto di diritto incrociato di Errani. Il primo set è di SiegemundZvonareva per 6-4. 40-30 Largo il diritto incrociato della russa. 40-15 Volée di rovescio incrociata e vincente di Siegemund. Ci sono tre set point. 30-15 Stop-volley di diritto incrociata e vincente della nativa di Filderstadt. 15-15 Smash incrociato e vincente della tedesca. 0-15 Diritto incrociato e vincente di ”Jas”. Serve Zvonareva. 5-4 Volée di diritto incrociata e vincente della classe ’88. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nel tabellone singolare di Dubai si punta ai quarti La coppia Errani/Paolini scende in campo per l'esordio direttamente al 2° turno. Segui il WTA 1000 di Dubai in diretta in chiaro su SuperTennis facebook
ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Doha, Errani e Paolini fuori in semifinale Le azzurre battute da Hsieh/Ostapenko (7-5, 3-6, 10-6) #SkySport #SkyTennis x.com