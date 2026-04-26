LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 6-4 4-6 10-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la coppia russo-tedesca vince in rimonta

Durante il torneo WTA di Madrid, la coppia formata da un’atleta russa e una tedesca ha ottenuto una vittoria in rimonta contro le rivali, dopo aver perso il secondo set. La sfida si è conclusa con un punteggio di 6-4, 4-6 e 10-6. In contemporanea, si sono svolti altri incontri di rilievo, tra cui quelli di un giocatore italiano e di altri tennisti, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta online.