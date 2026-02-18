LIVE Errani Paolini-Zvonareva Siegemund 4-6 1-4 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | la coppia russo-tedesca è avanti di due break in questo secondo parziale

Errani e Paolini hanno perso il primo set contro Zvonareva e Siegemund, e ora sono sotto 1-4 nel secondo. La causa di questa situazione è la forte pressione delle avversarie, che hanno conquistato due break consecutivi. Durante il match, la coppia russo-tedesca ha dimostrato solidità, mantenendo alte le tensioni sul campo. Errani ha tentato di rispondere con un colpo incrociato vincente, ma la partita resta molto equilibrata. La sfida prosegue con entrambe le coppie decise a non mollare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Smash incrociato e vincente della toscana. 15-15 Largo il rovescio lungolinea della russa. 15-0 In rete il diritto incrociato di ”Jas”. Zvonareva al servizio. 4-1 Servizio interno vincente della classe ’96. 40-15 Risposta di rovescio lungolinea e vincente della tedesca. 40-0 Volée di diritto lungolinea vincente della toscana. 30-0 Lunga la volée di diritto incrociata di Siegemund. 15-0 Servizio interno vincente di ”Jas”. Serve Paolini. 4-0 Smash incrociato e vincente della russa. 40-15 Volée di rovescio incrociata e vincente di Zvonareva. 30-15 Doppio fallo della nativa di Filderstadt. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-6, 1-4, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca è avanti di due break in questo secondo parziale LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-6, 0-0, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca rimonta e si aggiudica il primo parzialeErrani e Paolini hanno perso il primo set contro Zvonareva e Siegemund a Dubai, ma stanno cercando di recuperare. LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 0-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: break in avvio della tedesca e della russaErrani e Paolini hanno perso il primo set contro Zvonareva e Siegemund a Dubai, a causa di un break all’inizio del match. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attività; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Eikeri-Jiang, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming; Jasmine Paolini cede alla distanza contro Sakkari e saluta Doha all’esordio. Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingI Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ottavi di finale del tabellone di doppio negli Emirati Arabi ... oasport.it LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attivitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'ultimo match di doppio in ... oasport.it Nel tabellone singolare di Dubai si punta ai quarti La coppia Errani/Paolini scende in campo per l'esordio direttamente al 2° turno. Segui il WTA 1000 di Dubai in diretta in chiaro su SuperTennis facebook ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Doha, Errani e Paolini fuori in semifinale Le azzurre battute da Hsieh/Ostapenko (7-5, 3-6, 10-6) #SkySport #SkyTennis x.com