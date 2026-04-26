LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 6-4 4-5 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | break del duo russo-tedesco

Al torneo di Madrid, la coppia formata da Errani e Paolini ha vinto il primo set contro Siegemund e Zvonareva con il punteggio di 6-4. Nel secondo, le avversarie hanno ottenuto un break e sono avanti 5-4, con una palla break a disposizione. La partita è in corso e verranno aggiornati i risultati man mano che si svolge l'incontro. Contestualmente, sono in programma anche le sfide Musetti-Griekspoor e Sinner-Moller, rispettivamente alle 11.00 e alle 16.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 40-30 In rete la volée di rovescio incrociato di Siegemund. 40-15 Rovescio lungolinea vincente della classe ’84. Ci sono tre set point. 30-15 Servizio interno vincente della russa. 15-15 Lunga la volée di rovescio incrociato giocata in difesa della tedesca. 15-0 Lungo il diritto incrociato della toscana. Zvonareva al servizio. 5-4 In rete la volée di rovescio incrociato della nativa di Bologna. Seconda. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea di Paolini. Ci sono tre palle break. 15-30 Smash incrociato e vincente della classe ’88.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break del duo russo-tedesco Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 5-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: ora live SuperTennis; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 30-15 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook