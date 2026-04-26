LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 4-3 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | controbreak del duo russo-tedesco

Al torneo di Madrid, il doppio femminile vede le russe e tedesche avanti con un punteggio di 4-3 contro l’italiana e la sua compagna. Nel frattempo, alle altre partite, si aspettano aggiornamenti su incontri tra giocatori di diversa provenienza, con inizio previsto di alcune sfide già nel mattino e altre nel pomeriggio. La giornata si preannuncia ricca di azione sul campo, con più incontri in programma durante tutta la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 Serve Siegemund. 4-3 Doppio fallo di Errani. Seconda. 15-40 Volée di rovescio incrociato vincente di Paolini. 0-40 Lungo il diritto lungolinea giocato in tocco della classe ’87. Ci sono quattro palle del controbreak. 0-30 In rete il diritto lungolinea della nativa di Bologna. 0-15 Diritto lungolinea vincente della russa. Errani al servizio. 4-2 Lungo il diritto lungolinea di ”Jas”. Risponde Paolini. 40-40 Rovescio lungolinea vincente di Paolini. Deciding point e palla break. 40-30 Rovescio incrociato vincente della toscana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedesco Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: inizia la partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 0-15 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook