LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 5-4 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | controbreak del duo russo-tedesco

Al momento i match in corso nel torneo di Madrid vedono le coppie Errani e Paolini contro Siegermund e Zvonareva, con il punteggio di 5-4. Un controbreak ha permesso alla coppia russo-tedesca di riavvicinarsi al set. Sono in programma anche le partite di altri tennisti, con aggiornamenti in tempo reale previsti durante tutta la giornata. La competizione prosegue con incontri programmati fino alle ore pomeridiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 5-4 Smash incrociato e vincente della tedesca. Seconda. Risponde Zvonareva. 40-40 Volée di rovescio lungolinea giocata corta della nativa di Bologna. Deciding point. 30-40 Volée di diritto incrociato vincente giocata corta di Siegemund. Palla break. 30-30 Lungo il rovescio lungolinea della classe ’84. 15-30 In rete il diritto incrociato di ”Jas”. 15-15 Largo il diritto incrociato della teutonica. 0-15 In rete il diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. Paolini al servizio. 5-3 Diritto incrociato vincente della toscana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 5-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedesco Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 0-15 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook