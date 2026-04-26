LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 6-4 4-3 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | controbreak del duo russo-tedesco

Nel torneo di Madrid, il match tra Errani e Paolini contro Siegemund e Zvonareva si è concluso con un punteggio di 6-4, 4-3 in favore del duo russo-tedesco. Durante l'incontro, le avversarie hanno ottenuto un controbreak nel secondo set. La partita si è svolta sotto gli occhi degli spettatori, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Sono previste anche dirette di altri incontri, tra cui Musetti contro Griekspoor e Sinner contro Moller.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 40-15 Volée di rovescio lungolinea vincente giocata corta della russa. 30-15 Smash lungolinea vincente di Errani. 30-0 Schiaffo al volo di diritto incrociato vincente della classe ’88. 15-0 Larga la risposta di diritto incrociato della toscana. Siegemund al servizio. 4-3 Smash incrociato e vincente della tedesca. 30-40 Lungo il rovescio incrociato di ”Jas”. Ci sono due palle break. 30-30 Lungo il diritto lungolinea della russa. 15-30 Lungo il diritto lungolinea giocato in difesa della nativa di Bologna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedesco Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 5-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: ora live SuperTennis; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 0-15 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook