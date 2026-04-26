LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 6-4 0-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | primo set alle azzurre

Alle 6-4 del primo set, il match tra Errani e Paolini contro Siegemund e Zvonareva è in corso nel torneo WTA di Madrid 2026. La partita prosegue con le azzurre in attesa di aggiornamenti sui prossimi turni. Contestualmente, si svolgono altri incontri: Musetti contro Griekspoor dalle 11.00 e Sinner contro Moller, non prima delle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 30-30 Smash incrociato vincente della teutonica. 30-15 Lunga la risposta di diritto lungolinea della russa. 15-15 In rete il rovescio incrociato della toscana. 15-0 In rete il diritto incrociato della classe ’84. Serve Paolini in questo inizio di secondo set. Toilet break per Siegemund e Zvonareva. 6-4 Diritto incrociato vincente della toscana. Le azzurre si aggiudicano così il primo parziale. Risponde Paolini. 40-40 Larga volée di diritto incrociato della nativa di Filderstadt. Deciding point, palla break e set point.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set alle azzurre Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: a breve l’ingresso in campo delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Sierra-Sonmez vanno al terzo. A seguire e non prima delle 13 le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: ora live SuperTennis; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 0-15 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook