LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 0-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | inizia la partita

Alle prime luci del mattino si è aperta la partita tra la coppia Errani e Paolini e le avversarie Siegemund e Zvonareva, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Contestualmente, sono in corso anche altri incontri di rilievo, tra cui Musetti contro Griekspoor e Sinner contro Moller, con orari di inizio stabiliti per le ore 11 e le 16 rispettivamente. La giornata di tennis continua con diversi match in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 13:12 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 12:55 È appena terminato il match tra Sierra e Sonmez. L’argentina con lo score finale di 0-6 6-2 6-3 si aggiudica l’incontro. A breve scenderanno in campo le portacolori del bel pese opposte a SiegemundZvonareva. 12:09 L’argentina conquista il secondo parziale con lo score di 6-2. Dunque si andrà al terzo e decisivo set. 11:35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! C’è stata una lieve modifica per quanto riguarda la partita delle azzurre.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: inizia la partita Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: olimpioniche a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ottavo di finale del WTA... LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: a breve l’ingresso in campo delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: bagel di Sonmez su Sierra che si aggiudica il primo set. A seguire le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook