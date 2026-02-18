LIVE Errani Paolini-Zvonareva Siegemund 0-1 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | break in avvio della tedesca e della russa

Errani e Paolini hanno perso il primo set contro Zvonareva e Siegemund a Dubai, a causa di un break all’inizio del match. La tedesca e la russa sono riuscite a strappare il servizio alle italiane nel primo game, grazie a un doppio fallo di Errani. Zvonareva ha mantenuto la freddezza al servizio, portando avanti la coppia. La partita si sta svolgendo con ritmo intenso, con le avversarie che cercano di controllare il gioco fin dai primi scambi. Le due italiane devono reagire subito per rimanere in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo della classe '84. Serve Zvonareva. 1-0 Doppio fallo di "Jas". Seconda. 30-40 Lungo il pallonetto lungolinea di Zvonareva. 15-40 Rovescio incrociato vincente della nativa di Filderstadt. Ci sono tre palle break. 15-30 Diritto lungolinea vincente della tedesca. 15-15 In rete il diritto lungolinea di Errani. 15-0 Servizio interno vincente dell'azzurra. 13:40 La partita inizia ora! Paolini al servizio. 13:37 Paolini ed Errani hanno vinto il sorteggio e hanno scelto di servire. 13:35 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo.