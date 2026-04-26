LIVE Caso arbitri | dopo l' autosospensione di Rocchi spunta l' ipotesi Ciampi come traghettatore

Gianluca Rocchi, che ricopre il ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B, ha ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano. Dopo la sua decisione di autosospendersi, circola l'ipotesi che possa essere coinvolto un nuovo dirigente, con l’obiettivo di sostituirlo temporaneamente. La procura sta indagando su alcuni aspetti legati alla gestione delle nomine arbitrali e alle procedure interne.

Chi è indagato? Perché Rocchi non poteva "bussare"? L'Inter rischia? Ecco dieci risposte per capirci di più. Con Calciopoli si è persa un'occasione per cambiare il sistema? "Sicuramente sì. E non è stata neanche l'unica. Il calcio purtroppo ha dimostrato di non essere in grado di rinnovarsi". Così Eduardo De Gregorio, il giudice della sentenza che assolse Gianluca Rocchi nel filone di Napoli, rispondendo a Repubblica. «L'esclusione dai Mondiali per la terza volta - sostiene il giudice- è proprio una delle conseguenze dell'incapacità del mondo del calcio di rigenerarsi" Tre gli episodi incriminati: per l'accusa Rocchi avrebbe combinato - con altri soggetti non precisati - la designazione dell’arbitro Colombo per la partita Bologna-Inter dell’aprile 2025.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Caso arbitri: dopo l'autosospensione di Rocchi, spunta l'ipotesi Ciampi come traghettatore Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Rocchi indagato, terremoto arbitri. Autosospensione immediata” La Procura: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". E spunta anche un caso VarAGI - Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'inchiesta su Rocchi e l'accusa di arbitri graditi all'Inter: la reazione del club nerazzurro, tra amarezza e stupore; La lettera del guardalinee Domenico Rocca all’origine dell’indagine su Rocchi; Clamoroso: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode sportiva. Il caso Udinese-Parma; Terremoto arbitri, dopo il designatore Rocchi si autosospende anche Gervasoni · LaC News24. CASO ARBITRI SERIE A! Cosa filtra da casa Inter - facebook.com facebook #Inter sorpresa e infastidita La reazione sul caso arbitri in #SerieA x.com