Corriere dello Sport | Rocchi indagato terremoto arbitri Autosospensione immediata

Da napolipiu.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine coinvolge una figura di rilievo nel settore arbitrale italiano, portando all’autosospensione immediata di quest’ultimo. La notizia ha suscitato un forte fermento tra gli addetti ai lavori e ha aperto un dibattito sulla trasparenza e la gestione delle nomine nel mondo del calcio. La situazione rimane in evoluzione, con dettagli ancora da chiarire e possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mondo arbitrale italiano viene scosso da un’inchiesta che rischia di avere ripercussioni profonde sull’intero sistema calcistico. Come racconta Edmondo Pinna del Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi è stato indagato per «frode sportiva» nell’ambito di un’indagine che coinvolge alcune partite di Serie A e il sistema delle designazioni arbitrali. Edmondo Pinna del Corriere dello Sport riferisce che il designatore si è autosospeso nella serata di ieri, anticipando le decisioni del Comitato Nazionale, in un clima di forte tensione interna.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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