Corriere dello Sport | Rocchi indagato terremoto arbitri Autosospensione immediata

Un’indagine coinvolge una figura di rilievo nel settore arbitrale italiano, portando all’autosospensione immediata di quest’ultimo. La notizia ha suscitato un forte fermento tra gli addetti ai lavori e ha aperto un dibattito sulla trasparenza e la gestione delle nomine nel mondo del calcio. La situazione rimane in evoluzione, con dettagli ancora da chiarire e possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mondo arbitrale italiano viene scosso da un’inchiesta che rischia di avere ripercussioni profonde sull’intero sistema calcistico. Come racconta Edmondo Pinna del Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi è stato indagato per «frode sportiva» nell’ambito di un’indagine che coinvolge alcune partite di Serie A e il sistema delle designazioni arbitrali. Edmondo Pinna del Corriere dello Sport riferisce che il designatore si è autosospeso nella serata di ieri, anticipando le decisioni del Comitato Nazionale, in un clima di forte tensione interna.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Rocchi indagato, terremoto arbitri. Autosospensione immediata” Notizie correlate Calcio, nuovo terremoto: indagato il designatore degli arbitri RocchiIl designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Leggi anche: Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi respinge le accuse, la secca replica all'inchiesta per frode sportiva: Vado avanti; L'accusa della Procura: Rocchi sceglieva arbitri graditi all'Inter; Rocchi si autosospende. Rocchi, Roma e Serie A: le ultimissimeAvviso di garanzia per il designatore dimissionario. I giallorossi si impongono 2-0. Pareggioi tra Verona e Lecce. Il Parma supera il Pisa ... corrieredellosport.it Corriere dello Sport: Rocchi prepara la task force arbitrale per il rush finale di Serie BEdmondo Pinna per il Corriere dello Sport analizza la strategia di Rocchi: arbitri più esperti e internazionali per il finale infuocato di Serie B tra promozione playoff e salvezza. ilovepalermocalcio.com Chernobyl. Il disastro nucleare, 40 anni fa. “Una lezione non compresa: oggi centrali usate come armi” @marcoimarisio, @Corriere x.com Sport Channel 214. . Il Sabato di Gianni Festa del 25 aprile 2026 Torna l'appuntamento con il direttore del Corriere dell'Irpinia, Gianni Festa L'analisi di tutti i temi di attualità dell'ultima settimana - facebook.com facebook