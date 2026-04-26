Alle 20.45 si gioca Milan-Juventus, con Allegri che schiera Bartesaghi a sinistra. Spalletti opta per Yildiz dal primo minuto. La partita rappresenta una delle sfide più attese della stagione, con il Milan che cerca di mantenere il vantaggio in classifica e di avvicinarsi alla zona Champions. Entrambe le squadre scendono in campo con formazioni rimaneggiate e obiettivi chiari, in un confronto che promette emozioni.

(3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. (3-4-3) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Mckennie, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nel Milan diffidati Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao. Nella Juve diffidati Kelly e Bremer. Direzione di gara affidata a Sozza della sezione di Seregno (MB). Assistenti Perrotti e M. Rossi. Quarto uomo Zufferli. Al Var Abisso, assistente Var Maresca. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Milan-Juve, le ultime: Allegri con Bartesaghi a sinistra. Spalletti con il Yildiz dal 1'

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