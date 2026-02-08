Questa sera alle 20.45 l’Allianz Stadium si gioca un match importante tra Juventus e Lazio. I bianconeri cercano di riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia, mentre i biancocelesti vogliono rimanere agganciati all’Atalanta, che li precede in classifica. Spalletti deve decidere se schierare Yildiz, mentre Sarri punta su Maldini davanti. La partita promette ritmo e tensione, con entrambe le squadre pronte a lottare per i punti in palio.

(4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mckennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri La direzione di gara è affidata a Guida della sezione di Torre Annunziata, con gli assistenti Peretti e Bindoni. Quarto uomo Marchetti, al VAR Mazzoleni e Maresca. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Juve-Lazio, le ultime: Spalletti col dubbio Yildiz, Sarri punta su Maldini al 1'

