Alle 18 si gioca Milan-Torino, con Allegri che riavrà a disposizione Rabiot e D'Aversa che punta su Simeone. I rossoneri cercano di mantenere il secondo posto in classifica, obiettivo fondamentale per la qualificazione in Champions League. La sfida si svolge allo stadio di Milano, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

(3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri. (3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa. Non ci sono squalificati. Nel Milan diffidati Modric, Fofana, Athekame e Saelemaekers. Nel Torino diffidati Aboukhlal, Gineitis, Ismajli e Lazaro. Direzione di gara affidata a Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti M. Rossi e Moro. Quarto uomo Doveri. Al Var Nasca, assistente Var Maresca. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Milan-Torino: Allegri ritrova Rabiot, D'Aversa punta su Simeone

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