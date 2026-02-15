LIVE alle 15 Cremonese-Genoa | Nicola punta su Djuric De Rossi conferma la coppia Vitinha-Colombo

Alle 15, la partita tra Cremonese e Genoa si svolge allo Zini, dove Nicola sceglie Djuric come punta titolare, mentre De Rossi conferma la coppia formata da Vitinha e Colombo. Le due squadre sono a pari punti in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione, e questa sfida potrebbe fare la differenza.

L'arbitro del match è Sozza, con gli assistenti Vecchi e Mastrodonato; quarto ufficiale Rapuano, al Var Mazzoleni, Avar è Gariglio. (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. All. Nicola La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE alle 15 Cremonese-Genoa: Nicola punta su Djuric, De Rossi conferma la coppia Vitinha-Colombo LIVE Alle 15 Genoa-Verona: De Rossi con Colombo e Vitinha. Zanetti punta su Giovane-Mosquera Genoa-Inter, De Rossi punta su Ellertsson, in attacco Colombo-Vitinha | In campo alle 18 Alle 18 si sfidano Genoa e Inter in un match che vede De Rossi optare per Ellertsson in mediana, preferendolo a Thorsby. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cremonese-Genoa, Prevendita Ospiti; USC Store Stadio aperto dalle 13 alle 15 per Cremonese-Genoa; Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Atalanta, pratica Cremonese chiusa in 25': Krstovic e Zappacosta avvicinano l'Europa. Cremonese-Genoa: le formazioni, Telenord in diretta dalle 14,30Cremonese-Genoa, fischio d'inizio alle 15, è una buona occasione per i rossoblù (seguiti da oltre 4mila tifosi) per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Telenord seguirà in diretta la gara ... telenord.it LIVE VIDEO, Cremonese-Genoa: commenti in La voce del Patrone rossoblù e ne Il Salotto del Grifone con Edoardo Bus, Diego Pistacchi e Alessandro QuaggiottoLIVE VIDEO, Cremonese-Genoa: commenti in La voce del Patrone rossoblù e ne Il Salotto del Grifone con Bus, Pistacchi e Quaggiotto ... pianetagenoa1893.net Cremonese-Genoa: MATCHDAY facebook Cremonese-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #CremoneseGenoa #Cremonese #Genoa x.com