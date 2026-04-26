L’ittero il trasferimento e la morte | il conto da 56 mila euro presentato all’Asp

Un paziente ricoverato per ittero ostruttivo è deceduto dopo essere stato trasferito dall'ospedale San Giovanni di Dio al Civico di Palermo. La vicenda si è conclusa con un debito di 56 mila euro presentato all'Asp, relativo alle spese sanitarie sostenute. La storia ha attirato l'attenzione sulla gestione del caso e sui costi associati alle cure ospedaliere.