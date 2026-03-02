Contributo da 150 mila euro per l’Asp | il primo ecografo è operativo al San Giacomo d' Altopasso

Un nuovo ecografo è stato installato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso, reso operativo di recente. Il contributo di 150 mila euro destinato all’Asp ha permesso l’acquisto dell’apparecchio. Il deputato Ars Angelo Cambiano ha incontrato il direttore del distretto sanitario, Carlo Collura, per annunciare questa novità. L’apparecchio è ora disponibile per le visite e le diagnosi dei pazienti.

È già operativo il nuovo ecografo dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Lo rende noto il deputato Ars Angelo Cambiano che ha incontrato il direttore del distretto sanitario, Carlo Collura. L'acquisto delle apparecchiature è stato reso possibile grazie a un emendamento presentato proprio da.