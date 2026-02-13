Il suo conto è sotto attacco | 64enne salvato in extremis da un maxi truffa da 250 mila euro

Il suo conto è sotto attacco: 64enne di Frusinate salvato in extremis da una maxi truffa da 250 mila euro. La vittima, insospettita da alcune comunicazioni sospette ricevute via email, aveva già iniziato a trasferire i soldi prima che i Carabinieri intervenissero. La rapida segnalazione a Poste Italiane, che aveva bloccato alcune operazioni, ha evitato che l’intera somma finisse nelle mani dei truffatori.

Poteva trasformarsi in un dramma finanziario, con la perdita dei risparmi di una vita, ma grazie alla tempestività dei Carabinieri e alla collaborazione di Poste Italiane, la disavventura di un 64enne frusinate ha avuto un lieto fine. L'uomo è stato vittima di una truffa informatica particolarmente evoluta e insidiosa, sventata proprio sul filo di lana. L'incubo è iniziato con un banale SMS: un avviso di "bonifico in uscita" non autorizzato. Il messaggio invitava l'utente a contattare un numero di servizio clienti per bloccare l'operazione. È qui che la trappola è scattata. Componendo il numero, il 64enne non ha parlato con la sua banca, ma con un abile truffatore che, fingendosi operatore, lo ha convinto che il suo conto fosse stato hackerato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Un 64enne di Frosinone ha evitato di perdere 250.

Una coppia di anziani di Moggio Udinese ha scoperto di essere finita nel mirino di una truffa telefonica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Frosinone, gli fanno credere che ha il conto hackerato: ma è una truffa. Bloccato in extremis bonifico da 250 mila euro; Servono soldi sul conto. Anziana sventa la truffa; Ci sono movimenti sospetti nel suo conto: truffato un 38enne; Maxi bonifico. E le svuotano il conto.

'Il suo conto è sotto attacco hacker', arrestato truffatoreHa fatto credere alla vittima che il suo conto corrente era sotto attacco hacker dell'Est Europa e così le ha fatto sparire 22 mila euro che dovevano finire su un falso conto sicuro. La polizia ... ansa.it

Secondo l'Inps è morto e per riavere i soldi della pensione gli prosciuga il conto corrente: l'incredibile storia di Enrico CasellaIl conto in banca non solo bloccato, ma addirittura «prosciugato» dall’Inps con l’intento di riprendersi i soldi della pensione versati in eccesso a un pensionato, dopo la sua morte. Peccato – ma in ... corrierefiorentino.corriere.it

Conto Termico 3.0: un’opportunità concreta per i Comuni Il Conto Termico 3.0 mette a disposizione 400 milioni di euro all’anno per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli edifici scolastici, il cont - facebook.com facebook