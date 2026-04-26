Litigano nel locale perché si contendono lo stesso uomo all’uscita la rivale sale in macchina e la investe con l’auto | morta l’influencer Klaudia Zakrzewska indagata un’ex concorrente di X Factor

Una lite tra due donne in un locale di Soho, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile, ha portato a una tragedia. Dopo lo scontro, una delle due è salita in macchina e ha investito l’altra all’uscita del locale. La vittima, un’influencer di 32 anni, è deceduta sei giorni dopo l’incidente. È indagata una ex concorrente di un popolare programma televisivo musicale.

Klaudia Zakrzewska, influencer di 32 anni, è morta a sei giorni dall’investimento avvenuto alle 4:30 del mattino del 19 aprile fuori dall’Inca nightclub, nel quartiere londinese di Soho. Secondo quanto riportato dal Guardian, alla guida della Mercedes che ha travolto lei e altri tre pedoni c’era Gabrielle Carrington, 29enne ex concorrente britannica di X Factor, risultata positiva al test con un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito. A seguito del decesso della 32enne, la Metropolitan Police ha formalmente modificato il capo di imputazione a carico della conducente, passando dall’accusa di tentato omicidio a quella di omicidio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate L'influencer Klaudia Zakrzewska Klaudiaglam morta investita dalla collega Gabrielle Carrington RielleUKÈ morta dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni critiche Klaudia Zakrzewska, influencer 32enne conosciuta sui social come Klaudiaglam. Leggi anche: Lite tra due influencer dopo una serata a Soho. Urla e spintoni, poi una sale in auto e investe l’altra: “Scontro per un uomo”