L' influencer Klaudia Zakrzewska Klaudiaglam morta investita dalla collega Gabrielle Carrington RielleUK

L'influencer Klaudia Zakrzewska, nota come Klaudiaglam, è deceduta in seguito a un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata investita da un'auto condotta da un'altra influencer. L'incidente è avvenuto in una zona trafficata e attualmente sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire le dinamiche dell'accaduto. La vittima aveva una presenza attiva sui social media con un seguito consistente.

È morta dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni critiche Klaudia Zakrzewska, influencer 32enne conosciuta sui social come Klaudiaglam. La donna sarebbe stata investita a Londra nelle prime ore del 19 aprile dalla collega Gabrielle Carrington RielleUK. A confermare il decesso è stata la Metropolitan Police. L’episodio è avvenuto in Argyll Street, in una zona centrale della capitale britannica. La 32enne era stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni gravissime, dove è rimasta ricoverata per diversi giorni prima di morire. Morta influencer investita da collega, cosa era successo L’episodio sarebbe avvenuto alle 4.30 del mattino tra Soho e Oxford Street, una delle aree più frequentate della città.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - L'influencer Klaudia Zakrzewska Klaudiaglam morta investita dalla collega Gabrielle Carrington RielleUK Notizie correlate Influencer morta a Londra dopo essere stata investita: cosa è successo fuori dal locale di SohoInfluencer morta Londra, tragedia dopo la serata in discoteca Una serata tra amici si è trasformata in tragedia nel cuore di Soho. Terribile incidente a Bricherasio: donna investita da un'auto, mortaUna donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Notte di follia a Londra: influencer investita dall’auto di una rivale dopo una lite; Lite tra influencer sfocia in tragedia a Londra: una investe l'altra che è in fin di vita; Londra, influencer investita fuori da una discoteca: arrestata una donna per tentato omicidio; Scontro tra influencer a Londra: una donna investe l’altra, ora in condizioni critiche. Klaudia Zakrzewska nie ?yje. Zmar?a po tym, jak zosta?a potr?cona w Londynie przez inn? influencerk?Klaudia Zakrzewska, znana w sieci jako Klaudiaglam, nie ?yje. Influencerka zmar?a w wyniku obra?e? poniesionych po potr?ceniu przed nocnym klubem w Londynie. Smutn? wiadomo?? przekaza?a w rozmowie ze ... pudelek.pl Klaudia Zakrzewska nie ?yje. Influencerka zosta?a potr?cona w LondynieKlaudia Zakrzewska, mieszkaj?ca w Wielkiej Brytanii polska influencerka, nie ?yje. Kobieta zosta?a potr?cona w centrum Londynu. Sprawd? szczegó?y na dziendobry.tvn.pl. dziendobry.tvn.pl