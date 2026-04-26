Una donna di 30 anni ha ferito con un coltello il compagno di 44 anni, entrambi tossicodipendenti, durante una lite legata alla droga. La ferita al petto è risultata grave, ma il suo intervento ha evitato il peggio. La donna ha tentato di uccidere il uomo, ma non è riuscita a colpirlo in modo letale. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche.

Una trentaseienne ha accoltellato il proprio compagno, 44 anni, tossicodipendente come lei. Lo ha pugnalato al petto: voleva ucciderlo, ma non è riuscita a mirare bene al cuore né ad affondare il fendente come avrebbe voluto. È successo l’altra sera a Dolzago. Ora lei è in carcere, accusata di tentato omicidio, lui invece si trova ricoverato in ospedale a Lecco. I medici lo tengono sotto stretta osservazione, ma non è in pericolo di vita. Ad allertare i soccorritori alcuni vicini di casa della coppia, originaria di Barzanò ma da tempo trasferita a Dolzago in via Corsica. I due, accomunati dalla droga e da un’esistenza ai margini, hanno litigato a voce molto alta proprio per questioni di droga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite per la droga. Lei lo accoltella. Salvo in extremis

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